«Ньюкасл» намерен подписать свободными агентами Келли и Адарабиойо
Защитник «Борнмута» Ллойд Келли может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, «сороки» намерены заключить контракт с 25-летним англичанином летом в качестве свободного агента. Также «Ньюкасл» хочет подписать свободным агентом защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо.
В текущем сезоне Келли провел 25 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. У 26-летнего Адарабиойо 2 гола в 25 матчах.
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