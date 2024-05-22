«Ньюкасл» намерен подписать свободными агентами Келли и Адарабиойо

Защитник «Борнмута» Ллойд Келли может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «сороки» намерены заключить контракт с 25-летним англичанином летом в качестве свободного агента. Также «Ньюкасл» хочет подписать свободным агентом защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо.

В текущем сезоне Келли провел 25 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. У 26-летнего Адарабиойо 2 гола в 25 матчах.