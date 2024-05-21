Жена Серхио Рамоса старше его на 8 лет: у нее 4 ребенка, а ее аппетитной фигуре завидуют молодые

Легендарный центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос может продолжить карьеру в новом клубе в чемпионате МЛС.

Испанский футболист ведет переговоры с командой МЛС из Сан-Диего, и, возможно, начнет выступать в сильнейшей футбольной лиге США с 2025 года. Контракт с испанским клубом у 38-летнего защитника истекает летом, и на данный момент между «Севильей» и Серхио нет договоренности о его продлении.

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По мнению ряда СМИ, о переезде за океан мечтает супруга футболиста — известная испанская модель и журналистка Пилар Рубио.

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Шикарная брюнетка старше своего мужа на восемь лет. Звездная пара вместе с 2012 года. Футболист и модель познакомились на благотворительной вечеринке, когда девушка попросила у Серхио, выступавшего за мадридский «Реал», футболку королевского клуба с автографом.

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Между Серхио и Рубио завязался роман. Однако он мог закончиться очень скоро. Пилар была не только известной журналисткой на испанском ТВ, но два года подряд, в 2008-м и 2009-м, признавалась самой сексуальной ведущей страны. Многие известные агентства приглашали ее на свои показы в качестве модели.

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Рамос же свято чтил андалусские семейные традиции и уговаривал возлюбленную оставить карьеру и вести спокойный и размеренный образ образ жизни.

Пилар продолжала участвовать в откровенных съемках и пара рассталась. Однако вскоре романтические отношения между молодыми людьми снова взяли верх. Пилар и Рамос поняли, что вместе им гораздо лучше, а в их социальных сетях снова появились совместные снимки.

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Влюбленная пара не спешила официально оформить свои отношения. Семь лет они проверяли друг друга и продолжали реализовывать свои профессиональные возможности. Свадьбу сыграли в июне 2019 года, к этому времени у молодоженов уже появились на свет трое очаровательных малышей: Серхио Рамос Рубио-младший, Марко и Алехандро.

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На шикарный праздник в Андалусии приехали звезды спорта и шоу-бизнеса. Среди гостей были все футболисты «Реала» и нынешний владелец клуба МЛС «Интер-Майами» Дэвид Бекхэм.

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Через год у четы Рамос появился четвертый малыш Максимо Адриано.

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46-летняя мама четырех детей не скрывает своего возраста и убеждена, что выглядит просто великолепно. Секретами своей молодости она с удовольствием делится со своими подписчицами в соцсетях, ведет на тему красоты женщин программы на ТВ.

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Впрочем, по мнению супруги Серхио Рамоса, никаких секретов и нет. Главное — заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

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Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Чета Рамосов счастлива в браке и старается проводить время вместе.

Для Пилар возможный переезд с мужем в Америку может стать новым витком карьеры. Рубио иногда обижается, что многие считают в их семье настоящей звездой только ее мужа. В планах Рубио начать карьеру в кинематографе. Артистический опыт у нее имеется.