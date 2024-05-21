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Жена Серхио Рамоса старше его на 8 лет: у нее 4 ребенка, а ее аппетитной фигуре завидуют молодые

Жена Серхио Рамоса мечтает о переезде в Америку
Отдел фото «СЭ»
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Фото Getty Images
Легендарный центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос может продолжить карьеру в новом клубе в чемпионате МЛС.

Испанский футболист ведет переговоры с командой МЛС из Сан-Диего, и, возможно, начнет выступать в сильнейшей футбольной лиге США с 2025 года. Контракт с испанским клубом у 38-летнего защитника истекает летом, и на данный момент между «Севильей» и Серхио нет договоренности о его продлении.

Фото AFP

По мнению ряда СМИ, о переезде за океан мечтает супруга футболиста — известная испанская модель и журналистка Пилар Рубио.

Фото Getty Images

Шикарная брюнетка старше своего мужа на восемь лет. Звездная пара вместе с 2012 года. Футболист и модель познакомились на благотворительной вечеринке, когда девушка попросила у Серхио, выступавшего за мадридский «Реал», футболку королевского клуба с автографом.

Фото Global Look Press

Между Серхио и Рубио завязался роман. Однако он мог закончиться очень скоро. Пилар была не только известной журналисткой на испанском ТВ, но два года подряд, в 2008-м и 2009-м, признавалась самой сексуальной ведущей страны. Многие известные агентства приглашали ее на свои показы в качестве модели.

Фото Getty Images

Рамос же свято чтил андалусские семейные традиции и уговаривал возлюбленную оставить карьеру и вести спокойный и размеренный образ образ жизни.

Пилар продолжала участвовать в откровенных съемках и пара рассталась. Однако вскоре романтические отношения между молодыми людьми снова взяли верх. Пилар и Рамос поняли, что вместе им гораздо лучше, а в их социальных сетях снова появились совместные снимки.

Фото Соцсети

Влюбленная пара не спешила официально оформить свои отношения. Семь лет они проверяли друг друга и продолжали реализовывать свои профессиональные возможности. Свадьбу сыграли в июне 2019 года, к этому времени у молодоженов уже появились на свет трое очаровательных малышей: Серхио Рамос Рубио-младший, Марко и Алехандро.

Фото Getty Images

На шикарный праздник в Андалусии приехали звезды спорта и шоу-бизнеса. Среди гостей были все футболисты «Реала» и нынешний владелец клуба МЛС «Интер-Майами» Дэвид Бекхэм.

Фото Getty Images

Через год у четы Рамос появился четвертый малыш Максимо Адриано.

Фото Getty Images

46-летняя мама четырех детей не скрывает своего возраста и убеждена, что выглядит просто великолепно. Секретами своей молодости она с удовольствием делится со своими подписчицами в соцсетях, ведет на тему красоты женщин программы на ТВ.

Фото Global Look Press

Впрочем, по мнению супруги Серхио Рамоса, никаких секретов и нет. Главное — заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Фото Getty Images
Фото Global Look Press
Фото Getty Images

Чета Рамосов счастлива в браке и старается проводить время вместе.

Для Пилар возможный переезд с мужем в Америку может стать новым витком карьеры. Рубио иногда обижается, что многие считают в их семье настоящей звездой только ее мужа. В планах Рубио начать карьеру в кинематографе. Артистический опыт у нее имеется.

Фото Global Look Press
Серхио Рамос
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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38 тур
25.05 22:00
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 22:00
Сельта – Валенсия
 - : -
25.05 22:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
25.05 22:00
Жирона – Гранада
 - : -
25.05 22:00
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
25.05 22:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 22:00
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 21
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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