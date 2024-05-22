Семин назвал равными шансы «Динамо», «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением, какой из клубов имеет больше шансов на победу в РПЛ.

«Чемпионом станет тот, кто покажет лучшую игру. Шансы и в той и в другой паре одинаково равные», — сказал Семин «СЭ».

Перед заключительным, 30-м туром РПЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 56 очками. «Зенит» занимает второе место (54), «Краснодар» идет третьим (53). В суботу, 25 мая, «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Константин Передерий