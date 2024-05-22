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Сегодня, 11:30

Булатов — о Джикии: «Решение не продлевать с ним контракт напрашивалось»

Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых, а также прокомментировал уход капитана команды Георгия Джикии.

— В четверг клуб объявил о назначении Деяна Станковича, в субботу — об уходе Георгия Джикии. Что больше удивило?

— Первое. Особенно отсутствие утечки. Обычно СМИ и Telegram-каналы в такой ситуации пестрят инсайдами. А тут тишина. Поразительно!

Мне кажется, для «Спартака» Станкович — удачный выбор. Сербы легко адаптируются в России, прекрасно понимают наш менталитет. В прошлом великолепный игрок, Деян уже и как тренер себя зарекомендовал. Три чемпионства с «Црвеной звездой» и одно с «Ференцварошем» заслуживают уважения.

Но в любом случае летом «Спартаку» надо ударно поработать на трансферном рынке. Все линии, кроме вратарской, нуждаются в усилении. Только тогда клуб сможет вернуться в борьбу за трофеи.

— Джикии всего 30. Сегодняшнему «Спартаку» он действительно уже не помощник?

— Ну... Давайте называть вещи своими именами — Георгий уступил в конкуренции Бабичу, тот как защитник объективно сильнее. Если будет стабильная игровая практика, возможно, Джикия и наберет кондиции. Но решение не продлевать с ним контракт напрашивалось. Футболист, который еще вчера носил капитанскую повязку, не должен сидеть на скамейке. Это влияет на командную атмосферу.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. Футболист покинет клуб по окончании сезона-2023/24.

Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

Георгий Джикия
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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 - : -
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