Булатов — о Джикии: «Решение не продлевать с ним контракт напрашивалось»
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых, а также прокомментировал уход капитана команды Георгия Джикии.
— В четверг клуб объявил о назначении Деяна Станковича, в субботу — об уходе Георгия Джикии. Что больше удивило?
— Первое. Особенно отсутствие утечки. Обычно СМИ и Telegram-каналы в такой ситуации пестрят инсайдами. А тут тишина. Поразительно!
Мне кажется, для «Спартака» Станкович — удачный выбор. Сербы легко адаптируются в России, прекрасно понимают наш менталитет. В прошлом великолепный игрок, Деян уже и как тренер себя зарекомендовал. Три чемпионства с «Црвеной звездой» и одно с «Ференцварошем» заслуживают уважения.
Но в любом случае летом «Спартаку» надо ударно поработать на трансферном рынке. Все линии, кроме вратарской, нуждаются в усилении. Только тогда клуб сможет вернуться в борьбу за трофеи.
— Джикии всего 30. Сегодняшнему «Спартаку» он действительно уже не помощник?
— Ну... Давайте называть вещи своими именами — Георгий уступил в конкуренции Бабичу, тот как защитник объективно сильнее. Если будет стабильная игровая практика, возможно, Джикия и наберет кондиции. Но решение не продлевать с ним контракт напрашивалось. Футболист, который еще вчера носил капитанскую повязку, не должен сидеть на скамейке. Это влияет на командную атмосферу.
Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. Футболист покинет клуб по окончании сезона-2023/24.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4