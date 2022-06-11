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Сегодня, 17:07

В Москве прошел гала-матч Народной футбольной лиги среди ветеранов-любителей

Иван Торопцев
Корреспондент
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В Москве состоялся гала-матч любительского турнира под эгидой Народной футбольной лиги (НФЛ) среди людей старше 45 лет, сообщает ТАСС.

Команда правления НФЛ обыграла сборную НФЛ со счетом 6:2.

В матче приняли участие президент лиги Гурам Аджоев, телеведущий и режиссер Алексей Пиманов, заместитель министра юстиции Олег Свириденко, президент ФНЛ и генеральный секретарь РФС Александр Алаев, музыкант Игорь Бунтман и чемпион СССР (1976) в составе московского «Динамо» Валерий Зенков.

В турнире приняли участие 16 команд. Третье место занял московский клуб «Диалог», победивший сыктывкарскую «Спарту» в игре за бронзу. Победителем стала команда «Восток» из Алтайского края, которая выиграла у московского «БИП-Сервиса».

Президент ФНЛ и генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что ждет, когда ему исполнится 45 лет, чтобы он мог официально участвовать в турнире.

«Потрясающий турнир, эмоциональный, смотрел финал с большим удовольствием, очень интересный формат, не такой пока развитый в нашей стране, но он имеет большую перспективу. Есть разные форматы, мне вот исполняется 43 года, поэтому я жду, когда исполнится 45, чтобы принять участие в турнире», — сказал Алаев.

Гурам Аджоев заявил, что со следующего года в лиге изменится формат.

«В следующем году примут участие люди старше 35 лет. Очень много желающих, которые хотят выходить и получать удовольствие. Они молодцы, что находят время, приходят и доказывают, и играют в хороший футбол», — отметил президент НФЛ.

Поддержку Народной футбольной лиге оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Источник: https://tass.ru/sport/14888027
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