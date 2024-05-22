Костанца — о неудачах «Крыльев» в РПЛ весной: «У нас были некоторые ошибки»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» высказался о результатах клуба весной.

«Сложно сказать, что пошло не так. Я думаю, большинство матчей мы проводили хорошо. Но у нас были некоторые ошибки», — сказал Костанца «СЭ».

После зимней паузы «Крылья Советов» в РПЛ выиграли только 3 матча из 11-ти, при этом уступив в 6-ти встречах. По итогам 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 40 очками занимают девятое место в турнирной таблице.