Булатов: «Спартак» Абаскаля — главное разочарование сезона»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил выступление красно-белых в сезоне-2023/24.

— Главное разочарование сезона?

— «Спартак» Абаскаля. Как все начиналось! Классная игра, ставка на молодежь, «химия» между тренером и футболистами... Казалось, еще чуть-чуть — и команда превратится в реального претендента на титул.

Но вместо взлета мы увидели деградацию. Уже в прошлом году стало понятно, что Абаскаль не справляется и прогресса не будет. Почему руководители тянули с увольнением? Чего ждали? Если бы поменяли тренера в декабре, думаю, весной у «Спартака» был бы шанс побороться за медали.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года. Испанец был отправлен в отставку 14 апреля 2024 года. За один тур до конца чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 49 очками.