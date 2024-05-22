Костанца ответил на вопрос о будущем в «Крыльях Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о своем будущем.

«На данный момент я игрок «Крыльев», поэтому просто думаю о выступлении за клуб. У меня остался еще один матч, и я не хочу говорить о чем-то другом», — сказал Костанца «СЭ».

24-летний бразилец выступает за «Крылья» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.