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Сегодня, 11:45

Булатов: «Уткин предлагал возглавить «Эгриси»

Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» рассказал об общении с комментатором Василием Уткиным.
— Как тренер вы поработали в разных лигах. Самое экзотическое предложение?
— Года три назад Василий Уткин звал в «Эгриси». Зарплата — на уровне скромных клубов второй лиги. 120 тысяч рублей плюс премиальные. Ну и раскрутку в медиапространстве обещал. Я ответил: «Спасибо, Вася. Не готов. Хочу работать в профессиональном футболе».
— Когда с Уткиным познакомились?
— Ой, давно, я еще за «Спартак» играл. Был у нас общий приятель — Дима Федякин, вот и оказывались периодически в одной компании. Но в дальнейшем редко пересекались.
Когда Вася позвонил и предложил возглавить «Эгриси», я очень удивился. За медиафутболом-то не следил. Но, поговорив с Васей, понял, что для него «Эгриси» больше чем увлечение. Он реально жил этой командой, вкладывал в нее деньги, душу и всё-всё-всё.

Василий Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

Виктор Булатов
ФК Спартак (Москва)
Василий Уткин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

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 24 1 4
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