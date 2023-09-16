В Госдуме предложили корпорациям спонсировать СВО вместо футбольных клубов

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил запретить бюджету и крупным корпорациям спонсировать футбольные клубы, при это деньги отправлять на СВО.

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», — приводит РИА «Новости» слова Журавлева.

Также Журавлев отметил, что в футболе должны платить зарплату игрокам деньгами с продажи билетов на матч.