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Михневич: «Левандовски сказал мне, что, возможно, уйдет из «Баварии». Я бы хотел, чтобы он перешел в «Барселону»

Михневич хотел бы, чтоб Левандовски перешел в «Барселону»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мнением о будущем нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Роберт сказал мне, что есть вероятность, что он уйдет. Сейчас он в таком большом клубе, как «Бавария», но я бы хотел, чтобы он был в «Барселоне». Было бы здорово иметь там поляка», — приводит слова Михневича tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет перейти в «Барселону». Агент нападающего Пини Захави будет настаивать, чтобы «Бавария» продала его клиента.

33-летний футболист закончил сезон-2021/22 чемпионата Германии с 35 голами и стал лучшим бомбардиром бундеслиги в седьмой раз в карьере. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/il-ct-della-polonia-lewandowski-potrebbe-lasciare-il-bayern-barca-sarebbe-bello-1683899
Роберт Левандовски
Сборная Польши по футболу
ФК Бавария
ФК Барселона
Чеслав Михневич
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