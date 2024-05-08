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Сегодня, 19:32

Грэм Поттер может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории «Аякса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аякс» активизировал переговоры с экс-главным тренером «Челси» Грэмом Поттером, сообщает The Telegraph.

По информации источника, нидерландский клуб хочет опередить в борьбе за 48-летнего англичанина «Манчестер Юнайтед» и «Милан», которые также заинтересованы в его приглашении.

В связи с этим «Аякс» готов сделать Поттера самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

Последним местом работы Поттера был «Челси», который он покинул в апреле прошлого года. До этого специалист возглавлял «Брайтон», «Суонси» и шведский «Эстерсунд».

Футбол
ФК Аякс
Грэм Поттер
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