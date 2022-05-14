Дюков заявил, что ЮФЛ в этом году станет одним из самых крупных турниров в мире

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что количество турниров в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) в 2022 году делает соревнования одними из самых крупных в мире.

14 мая в Нижнем Новгороде стартовала Приволжская ЮФЛ для игроков не старше 16 лет.

«Рад приветствовать вас на матче открытия межрегиональной лиги ЮФЛ Приволжье. С созданием этой лиги, 14 лучших юношеских команд в 11 регионах Приволжья получат возможность регулярно играть между собой. Мы знаем как важна регулярная игровая практика для подготовки спортсменов, подготовки резерва. Чтобы подготовка была эффективная, важно, чтобы команды постоянно конкурировали с равными себе соперниками.

ЮФЛ дает футболистам эту возможность. Игроки получают возможность быстрее развиваться и прогрессировать, а в дальнейшем стать профессиональными футболистами. Уверен, большинство футболистов об этом мечтает. РФС сделает все, чтобы такая мечта была реализована", — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Он также отметил, что за матчами ЮФЛ будут следить большое количество болельщиков, селекционеры и спортивные директоры.

«ЮФЛ — один из основных проектов РФС. 64 региона от Камчатки, Сахалина до Калининграда. 67 команд, более 2 тысяч матчей. ЮФЛ становится одним из самых крутых турниров в мире», — добавил он.