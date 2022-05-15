Агент Левандовски будет настаивать, чтобы «Бавария» продала нападающего в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, агент 33-летнего поляка Пини Захави будет настаивать, чтобы мюнхенский клуб продал его клиента.

Отмечается, что каталонский клуб пока не связывался с «Баварией».

При этом нападающий готов принять предложение «Барселоны» о заключении контракта до 2025 года.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 46 матчах за мюнхенцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.