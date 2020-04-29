Глава Ассоциации европейских лиг: «Все ставят задачу доиграть чемпионаты»

Президент Ассоциации европейских лиг Ларс-Кристер Ульссон на специально вебинаре дал оценку сегодняшней ситуации в футболе. Он, как и остальные участники, в первую очередь отметил особенность происходящего, то, что таких проблем никогда в истории не возникало.

— Каждая страна пытается оценить возможность возобновления футбола, исходя из своей ситуации и законов. В каждой стране правительства принимают разные решения. В этом состоит основная сложность на сегодня. УЕФА уже принял необходимые меры. Но координировать всех, когда выступают премьер-министры и объявляют важные решения, очень сложно, — отметил Ларс-Кристер Ульссон, президент Ассоциации европейских лиг. — Мне кажется, все пытаются доиграть соревнования. Но на первом месте в любом случае стоит здоровье людей. Если проведение турниров невозможно, нужно искать другие пути. (Александр Бобров)