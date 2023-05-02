Гасанов — об уходе из махачкалинского «Динамо»: «Проблемы нужно решать, а не расставаться с игроками»

Экс-защитник махачкалинского «Динамо» Шамиль Гасанов высказался о своем уходе из клуба.

— По официальным данным, вы покинули махачкалинское «Динамо» из-за нарушений дисциплины. Так ли это? Как все было на самом деле?

— Пусть будет так, как говорят. Копаться в этом нет желания, — приводит Metaratings.ru слова Гасанова.

— То есть причина другая?

— Причина такая же, просто не хочу углубляться в подробности.

— Недавно Гаджи Гаджиев сказал, что он также отстранил Рамазана Гаджимурадова и Рустама Халинбекова от команды. Почему в «Динамо» такой жесткий подход?

— Я не знаю, для меня это тоже интересный и неприятный вопрос. Это мои земляки, я знаю этих ребят. Футбольная команда — это как семья, а в семье не бывает без проблем. Просто их нужно решать, а не расставаться с игроками, отстранять их.

Гасанов играл за «Динамо» с 2022 по 2023 год. В составе махачкалинской команды защитник провел 26 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.