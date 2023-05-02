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Гасанов — об уходе из махачкалинского «Динамо»: «Проблемы нужно решать, а не расставаться с игроками»

Алина Савинова
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Экс-защитник махачкалинского «Динамо» Шамиль Гасанов высказался о своем уходе из клуба.

— По официальным данным, вы покинули махачкалинское «Динамо» из-за нарушений дисциплины. Так ли это? Как все было на самом деле?

— Пусть будет так, как говорят. Копаться в этом нет желания, — приводит Metaratings.ru слова Гасанова.

— То есть причина другая?

— Причина такая же, просто не хочу углубляться в подробности.

— Недавно Гаджи Гаджиев сказал, что он также отстранил Рамазана Гаджимурадова и Рустама Халинбекова от команды. Почему в «Динамо» такой жесткий подход?

— Я не знаю, для меня это тоже интересный и неприятный вопрос. Это мои земляки, я знаю этих ребят. Футбольная команда — это как семья, а в семье не бывает без проблем. Просто их нужно решать, а не расставаться с игроками, отстранять их.

Гасанов играл за «Динамо» с 2022 по 2023 год. В составе махачкалинской команды защитник провел 26 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/gasanov-ob-ukhode-iz-makhachkalinskogo-dinamo-nado-reshat-problemy-a-ne-rasstavatsya-s-igrokami-247860/
Шамиль Гасанов
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Торпедо – Ахмат
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 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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