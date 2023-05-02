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Гасанов высказался об «Анжи» под руководством Керимова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов поделился мнением о периоде, когда махачкалинский клуб финансировал Сулейман Керимов.

«Лично мое мнение, что с самого начала это все было как-то неправильно. «Краснодар» — пример того, как должен развиваться футбольный клуб. И пример того, каким мог бы стать «Анжи». Мне кажется, в «Краснодар» даже меньше денег было вложено в самом начале. Ну, захотел человек, вложился — это его дело. Конечно, люди вспоминают ту команду, для них это действительно сказка была. Я, помню, на первый матч пришел: свободных мест не было вообще, болельщики с ума сходят от Это'О, Роберто Карлоса. А потом людей лишили этого — конечно, им было обидно. Но все равно «Анжи» после этого, как я уже говорил, продолжал хорошо жить, и зрители ходили на стадион. Просто я в целом за развитие, как у «Краснодара», — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

Российский миллиардер Сулейман Керимов стал владельцем «Анжи» в январе 2011 года. Бизнесмен планировал вложить в инфраструктуру махачкалинского клуба более 200 миллионов долларов. По ходу зимнего трансферного окна 2011 года в «Анжи» перешел Роберто Карлос, а затем — Юрий Жирков, Самюэля Это'О, Лассана Диарра и другие известные игроки. Тренером был назначен Гус Хиддинк. Летом 2013 года владелец клуба решил сократить финансирование команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/gasanov-ob-anzhi-kerimova-s-samogo-nachala-vsyo-bylo-kak-to-nepravilno-krasnodar-primer-kakim-mog-by-stat-anzhi-247920/
Шамиль Гасанов
Футбол
ФК Анжи
Сулейман Керимов
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Гасанов — об уходе из махачкалинского «Динамо»: «Проблемы нужно решать, а не расставаться с игроками»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Химки – Динамо
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Торпедо – Ахмат
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Ростов – Факел
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Пари НН – Урал
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