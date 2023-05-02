Гасанов высказался об «Анжи» под руководством Керимова

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов поделился мнением о периоде, когда махачкалинский клуб финансировал Сулейман Керимов.

«Лично мое мнение, что с самого начала это все было как-то неправильно. «Краснодар» — пример того, как должен развиваться футбольный клуб. И пример того, каким мог бы стать «Анжи». Мне кажется, в «Краснодар» даже меньше денег было вложено в самом начале. Ну, захотел человек, вложился — это его дело. Конечно, люди вспоминают ту команду, для них это действительно сказка была. Я, помню, на первый матч пришел: свободных мест не было вообще, болельщики с ума сходят от Это'О, Роберто Карлоса. А потом людей лишили этого — конечно, им было обидно. Но все равно «Анжи» после этого, как я уже говорил, продолжал хорошо жить, и зрители ходили на стадион. Просто я в целом за развитие, как у «Краснодара», — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

Российский миллиардер Сулейман Керимов стал владельцем «Анжи» в январе 2011 года. Бизнесмен планировал вложить в инфраструктуру махачкалинского клуба более 200 миллионов долларов. По ходу зимнего трансферного окна 2011 года в «Анжи» перешел Роберто Карлос, а затем — Юрий Жирков, Самюэля Это'О, Лассана Диарра и другие известные игроки. Тренером был назначен Гус Хиддинк. Летом 2013 года владелец клуба решил сократить финансирование команды.