Это`О рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это`О поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч».
«Всегда за Месси, который для меня как младший брат. Для меня он по-прежнему лучший в мире. Если исключить Лео из уравнения, есть другие, которые мне нравятся, например Бензема», — сказал Это`О в интервью изданию Marca.
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).
Голосование за лучшего футболиста 2021 года завершилось 24 октября. Имя победителя станет известно 29 ноября в Париже на официальной церемонии вручения награды.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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