Нападающий «Астаны» Аймбетов может перейти в «Актобе»
12:21
Нападающий «Астаны» Абат Аймбетов может перейти «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, переговоры между «Актобе» и 26-летним казахстанцем уже состоялись.
По окончании нынешнего сезона нападающий покинет «Астану».
Аймбетов принадлежит «Крыльям Советов», но его возвращение в самарский клуб маловероятен.
В нынешнем сезоне Аймбетов забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу в 21 матче.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/aktobe-khochet-vernut-aymbetova-on-pokinet-astanu-1101899/
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