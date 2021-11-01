Нападающий «Астаны» Аймбетов может перейти в «Актобе»

Нападающий «Астаны» Абат Аймбетов может перейти «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, переговоры между «Актобе» и 26-летним казахстанцем уже состоялись.

По окончании нынешнего сезона нападающий покинет «Астану».

Аймбетов принадлежит «Крыльям Советов», но его возвращение в самарский клуб маловероятен.

В нынешнем сезоне Аймбетов забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу в 21 матче.