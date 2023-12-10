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Сегодня, 17:10

Экс-тренер «Барселоны» Куман сравнил Ферстаппена с Месси

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«У обоих есть воля к победе, желание выиграть любой ценой, способность быть жестким и показывать свои лучшие качества, когда-то что-то идет не так.

Это можно видеть в Максе, в его поведение, во взгляде, в огоньке в его глазах. Если он меняет шины, то не спрашивает, а сообщает об этом. Он берет на себя ответственность. Между ними есть еще одно сходство. Они абсолютные энтузиасты", — цитирует Кумана Formula1.NL.

9 декабря Ферстаппен вручил трофей чемпиону мира по картингу россиянину Кириллу Куцкову.

Лионель Месси
Роналд Куман
Макс Ферстаппен
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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