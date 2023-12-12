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Овчинников назвал вымыслом историю про то, что Жуниор после «Локомотива» работал на стройке

Алина Савинова
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал слухи о том, что бразильский футболист Жуниор работал на российской стройке после выступления за железнодорожников.

«Когда этих бразильцев привезли, они были не самого лучшего качества. Это была больше экзотика для Нижнего Новгорода, чем серьезные футболисты. История про то, что Жуниор после «Локомотива» пошел работать на стройку, — вымысел. Какие стройки, черт возьми! Они после нас уехали и играли в бразильском футболе. Мало похоже, что они могли пойти работать строителями, они не выглядели плотниками. Они были футболистами, но не суперуровня», — цитирует Legalbet слова Овчинникова.

Жуниор выступал за «Локомотив» в 1995 году. Он провел 7 матчей за нижегородскую команду, в которых отметился 1 голом.

Источник: https://legalbet.ru/news/ovchinnikov-istoriya-pro-to-chto-zhunior-posle/
Футбол
ФК Локомотив (Нижний Новгород)
Валерий Овчинников
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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