Скалони сообщил Месси, что не покинет пост главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил нападающему Лионелю Месси о том, что он решил остаться в команде, сообщает журналист Эстебан Эдул.

После матча 6-го тура квалификации чемпионата мира — 2026 с Бразилией (1:0) Скалони заявил, что может покинуть свой пост.

45-летний специалист возглавил сборную в августе 2018 года. Под его руководством Аргентина выиграла Кубок Америки в 2021 году, завоевала трофей Финалиссимы 2022 года, а также стала чемпионом мира 2022 года.