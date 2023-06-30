Бэйл получил орден кавалера Британской империи из рук принца Уильяма
Экс-вингер «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл был удостоен ордена кавалера Британской империи — самого младшего из пяти классов. Орден, учрежденный в 1917 году ему вручал принц Уильям.
«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского.
Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей", — написал валлиец в соцсети.
Завершивший профессиональную карьеру Бэйл является 5-кратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». В составе мадридцев он также является трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также 4-кратным победителем клубного чемпионата мира.
Он рекордные шесть раз становился игроком года в Уэльсе.
В составе сборной он завоевывал бронзовые медали на чемпионате Европы-2016.
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7
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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