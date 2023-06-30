Гарет Бэйл получил орден Британской империи
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл сообщил, что получил орден британской империи.
«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», — написал валлиец в Twitter.
В январе этого года Бэйл объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Кроме того, на его счету 40 голов в 111 матчах за сборную Уэльса. Он является рекордсменом по числу матчей и голов за национальную команду.
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|Ростов
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5
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6
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
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