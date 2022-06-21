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Сегодня, 11:49

Экс-футболист «Алании» Карацев приговорен к пяти годам колонии за мошенничество

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Алании» Таймураз Карацев приговорен к пяти годам колонии общего режима за мошенничество, сообщает Mash.

Напомним, что футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев мошенническим путем брал деньги у известных спортсменов. Он писал сообщения успешным спортсменам от лица их друзей и просил дать в долг от пяти до 75 тысяч рублей.

Отмечалось, что на просьбу Карацева повелись баскетболисты Кайл Хайнс и Семен Антонов, футболист Илие Чебану, тренер по карате Сергей Дьячко, а также футболистки Алсу Абдуллина из «Локомотива» и Юлия Бессонова из «Чертаново».

Схема футболиста сломалась на народном артисте России Эдгарде Запашном, который вначале перевел деньги, а позже понял, что его обманули, и рассказал эту историю в социальных сетях.

Источник: https://mash.ru/news/152772
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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Краснодар

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 23 1 4
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