Директор «Чертаново»: «Очень рады, что в России есть команды, которые не относятся к топовым академиям, но могут с ними играть на равных»

Директор «Чертаново» Илья Савченко в комментарии для «СЭ» подвел итоги Кубка Колыванова.

«Краснодар» последние годы давно является ведущей академией России. Поэтому хорошие результаты на нашем турнире для нас не удивление. Но говорить о тотальной гегемонии этой академии я бы все-таки не спешил. Наверное, да, так сложилось, что два года подряд выиграли. Но в этом турнире очень много хороших академий. Поэтому не вижу и за это никак не переживаю. Уверен, что и «Зенит» когда-то выиграет этот турнир два раза подряд, и «Чертаново», и другие академии», — сказал Савченко «СЭ».

Функционер также рассказал о методике проведения данного турнира.

«В Кубке Колыванова мы решили вернуть хороший такой советский опыт. Это в хоккее золотая шайба, когда школьные коллективы, играя между собой, отбирались. И лучшая команда ехала играть с лучшими советскими хоккейными школами: ЦСКА, «Динамо», «Спартак». То же самое на турнире сделали и мы. У нас несколько мест для команд, которые могут абсолютно по спортивному принципу отобраться. То есть любая команда, любая школа из России может отобраться на этот турнир. Собственно, так это и сделала «Алга». Она прошла два этапа: выиграла отбор в Самаре, потом выиграла отбор, суперфинал в Москве и попали уже на Кубок Колыванова. Поэтому их отличные результаты нас не удивили. Мы уже знали их. Очень рады, что в России есть такие команды, которые не относятся к топовым академиям, но могут с ними играть на равных», — добавил Савченко.

С 6 по 10 мая в Москве проходил «Кубок Игоря Колыванова» среди команд возрастной категории U10. Победу на турнире одержала команда «Краснодара».

В футбольном турнире приняли участие 15 команд мальчиков 2014 года рождения и команда «Академии Чертаново» 2015 года рождения.