Поправка в интервью Руслана Нигматуллина
В интервью бывшего вратаря «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслана Нигматуллина, опубликованном на сайте «СЭ» 19 июня, допущена неточность.
Приводим корректный фрагмент разговора:
— Вы с супругой вместе очень долгое время. В чем секрет семейной жизни?
— Банально: любите друг друга. И уважение! Когда что-то из этого уходит, то и отношения сходят на нет.
— Приведу в пример Матвея Сафонова: развелся с женой после того, как она его обвинила в гулянках. Футболистам в этом плане тяжелее?
— Измена измене рознь. Почему человек гуляет? Из-за определенных идеологических моментов или потому что беспорядочно живет свою половую жизнь. Некоторые измены идут на пользу и становится только лучше. Я не знаю случай Матвея Сафонова, но, наверное, любовь ушла или она была не настолько глубока.
— Может быть, девушкам тоже нужно философски относиться к моментам, когда мужчина начинает гулять? Или нужно сразу прекращать отношения?
— Сохранение брака зачастую зависит от мудрости женщины. Насколько она готова сглаживать некоторые шероховатости семейной жизни и направлять это торнадо в нужное русло. А если она рубит с плеча, то так не построить отношения.
— Мужчина имеет право на ошибку?
— На ошибку имеют право все, кроме вратаря — допустил ошибку и гол пропустил. Не все должно быть категорично: изменил или изменила — и до свидания. Только, когда это переходит в регулярное фазу — тогда такой момент становится патологией семьи, который неизлечим. Здесь уже пора принимать более решительные действия.
Правда, я здесь не могу быть примером. У меня нет уверенности в том, что я прожил в браке так же, как и мои родители. Они живут в браке уже 50 лет. Брак — это однозначно общий труд, и здесь не может кто-то один постоянно вытягивать. Если этого нет, то ничего не получится.
— Может мужчина гулять и при этом любить свою женщину?
— Наверное, не на пустом месте мужчины говорят, что они так сложены и им это иногда нужно. Особенно представителям творческих профессий время от времени менять музу. Но в любом случае ни одна девушка не примет то, что ее мужчина ищет вдохновения на стороне.
Приносим извинения Руслану Нигматуллину.
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