Бывший футболист Карацев стал телефонным мошенником и обманул шестерых профессиональных спортсменов

27-летний бывший футболист Таймураз Карацев стал телефонным мошенником и обманул шестерых профессиональных спортсменов, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, игрок писал сообщения успешным спортсменам от лица их друзей и просил их дать в долг от пяти до 75 тысяч рублей.

Отмечается, что на просьбу Карацева повелись баскетболисты Кайл Хайнс и Семен Антонов, футболист Илие Чебану, тренер по карате Сергей Дьячко, а также футболистки Алсу Абдуллина из «Локомотива» и Юлия Бессонова из «Чертаново».

Схема футболиста сломалась на народном артисте России Эдгарде Запашном. Гендиректору Большого Московского государственного цирка с неизвестного номера написал якобы боец MMA Алексей Олейник и попросил дать в долг 50 тысяч. Запашный одолжил деньги, но позже понял, что его обманули, и рассказал эту историю в социальных сетях.

Подельника Карацева задержали благодаря теннисисту Михаилу Южному, который договорился о передаче 100 000 рублей в офисе и приехал туда с полицией. При задержании мошенник говорил, что футболист попросил его забрать деньги.