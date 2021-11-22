Запашный рассказал, как бывший футболист обманул его на 50 тысяч рублей

Народный артист РФ Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» рассказал, как бывший футболист Таймураз Карацев обманул его на пятьдесят тысяч рублей.

«Эти люди застали меня в не самое удобное время. Злоумышленники обыграл все так, как будто мне пишет Алексей Олейник. Они попросили перевести 50 тысяч для сестры. Я спокойно перевел деньги, но после эфира понял: что-то не так. А эти люди были еще в онлайн. Я связался с ними. Они сказали, что они положенцы, мол, время такое. Я говорю им: «Не-не, мужики. Я вам даю одну попытку. Извинитесь и отправьте деньги обратно». Но этого не последовало. Я тут же написал заявление в полицию», — сказал Запашный «СЭ».

27-летний футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев мошенническим путем брал деньги у известных спортсменов. Злоумышленник обманывал своих жертв, действуя от лица профессиональных спортсменов, сообщает телеграм-канал Mash.