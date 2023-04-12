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Дуду рассказал, как помог россиянину оплатить ремонт машины

Алина Савинова
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Бывший бразильский полузащитник Дуду рассказал о своей жизни в России.

«Особых проблем не было, но я частенько опаздывал на тренировки из-за московских пробок — вот их не любил», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.

Также он вспомнил историю о том, как помог россиянину оплатить ремонт машины.

«Была смешная история. В меня врезалась старая «Лада», чуть побила мою машину. В той ситуации я не был виновником, водитель сам в меня въехал. Я не стал требовать с него денег, а просто так сам отдал ему в районе 50 тысяч рублей — помог оплатить ему ремонт», — добавил экс-игрок.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. За московский клуб он провел 74 матча, также в составе армейцев полузащитник стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dudu-v-menya-vrezalas-staraya-lada-ya-ne-stal-trebovat-s-voditelya-den-gi-a-otdal-emu-prosto-tak-50-ty-syach-rublej/
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 - : -
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