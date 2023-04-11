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Сегодня, 11:38

Футбол занял первое место в рейтинге самых массовых видов спорта в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министерство спорта РФ опубликовало информацию о самых массовых видах спорта в России в 2022 году.

Первое место в рейтинге занял футбол. Сообщается, что им занимаются 3,337 миллиона человек. На второй позиции находится плавание (2 554 606), на третьей — волейбол (2 497 396).

В топ-10 также вошли легкая атлетика, баскетбол, фитнес-аэробика, лыжные гонки, вело- и пешие маршруты, шахматы и настольный теннис.

Фигурным катание в России занимаются 622,371 человек, а хоккеем 672,203.

Всего в России 9 видов спорта, где количество занимающихся перешло отметку в миллион. Центральный федеральный округ стал лидером по количеству занимающихся человек в секциях — более 11,5 миллиона человек.

Топ-10 рейтинга:

1. Футбол — 3 337 498 человек
2. Плавание — 2 554 606
3. Волейбол — 2 497 396
4. Легкая атлетика — 1 961 474
5. Баскетбол — 1 791 946
6. Фитнес-аэробика — 1 718 062
7. Лыжные гонки — 1 106 534
8. Вело- и пешие маршруты — 1 089 148
9. Шахматы — 1 015 957
10. Настольный теннис — 892 491

Источник: Минспорта РФ
Волейбол
плавание
Фигурное катание
Футбол
Хоккей
шахматы
0
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Российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА
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1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
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Оренбург – Ростов
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

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Локомотив

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