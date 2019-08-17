Дмитрий Парфенов: «Хотели сделать праздник и для города, и для себя»
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:3).
— Хотели сделать праздник и для города, и для себя — приводит слова тренера Twitter клуба из Екатеринбурга. — Достаточно много атаковали, не хватало забить мяч. Пропустили со второй атаки. Хотели вернуться в игру. Удаление ненужное. У соперника появились большие зоны, чем они и воспользовались, забив еще два мяча.
Дмитрий Парфёнов:— ФК Урал (@FCURAL) August 17, 2019
— Хотели сделать праздник и для города, и для себя. Достаточно много атаковали, не хватало забить мяч. Пропустили со второй атаки. Хотели вернуться в игру. Удаление ненужное. У соперника появились большие зоны, чем они и воспользовались, забив еще два мяча. pic.twitter.com/ixkINFVJDi