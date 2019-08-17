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Дмитрий Парфенов: «Хотели сделать праздник и для города, и для себя»

17 августа 2019, 17:00
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:3).

— Хотели сделать праздник и для города, и для себя — приводит слова тренера Twitter клуба из Екатеринбурга. — Достаточно много атаковали, не хватало забить мяч. Пропустили со второй атаки. Хотели вернуться в игру. Удаление ненужное. У соперника появились большие зоны, чем они и воспользовались, забив еще два мяча.

Урал — Крылья Советов

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