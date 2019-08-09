"Динамо" победило "Зенит" в матче молодежного первенства

"Динамо" одержало крупную победу над "Зенитом" (3:0) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе москвичей отличились Богдан Зорин, Владислав Галкин и Константин Тюкавин.
Еще в одном матче "Тамбов" одолел "Оренбург" (1:0), благодаря точному удару Сергея Архипова.
Молодежные команды
5-й тур
"Динамо – мол." (Москва) – "Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0)
Голы: Зорин, 63 (1:0). Галкин, 74 (2:0). Тюкавин, 78 (3:0).
Судья: Ободеев (Рыльск).
9 августа. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".
"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Тамбов – мол." (Тамбов) – 0:1 (0:0)
Гол: Архипов, 61.
Судья: Родионов (Чехов).
9 августа. Оренбург. Стадион "Газовик".
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