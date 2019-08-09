15:55 | Футбол

"Динамо" победило "Зенит" в матче молодежного первенства

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"Динамо" одержало крупную победу над "Зенитом" (3:0) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе москвичей отличились Богдан Зорин, Владислав Галкин и Константин Тюкавин.

Еще в одном матче "Тамбов" одолел "Оренбург" (1:0), благодаря точному удару Сергея Архипова.

Молодежные команды

5-й тур

"Динамо – мол." (Москва) – "Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0)

Голы: Зорин, 63 (1:0). Галкин, 74 (2:0). Тюкавин, 78 (3:0).

Судья: Ободеев (Рыльск).

9 августа. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Тамбов – мол." (Тамбов) – 0:1 (0:0)

Гол: Архипов, 61.

Судья: Родионов (Чехов).

9 августа. Оренбург. Стадион "Газовик".

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