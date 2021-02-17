Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш рассказал о своих планах на будущее
21:00
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что работа в национальной сборной может стать его следующим шагом в карьере.
Ранее, 1 февраля, 43-летний специалист написал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя». Португалец решил покинуть команду после того, как клуб приобрел полузащитника Оливье Нтчама без его согласия.
«На данный момент я ни о чем не думаю. Возможно, сборная будет моим следующим шагом, но я пока ничего не решил», — сказал Виллаш-Боаш «СЭ».
Виллаш-Боаш также тренировал «Шанхай СИПГ», «Тоттенхэм», «Челси и «Порту».
(Данил Алешин)
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