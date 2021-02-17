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Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш рассказал о своих планах на будущее

21:00
Андре Виллаш-Боаш. Фото Reuters
Андре Виллаш-Боаш. Фото Reuters
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Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что работа в национальной сборной может стать его следующим шагом в карьере.

Ранее, 1 февраля, 43-летний специалист написал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя». Португалец решил покинуть команду после того, как клуб приобрел полузащитника Оливье Нтчама без его согласия.

«На данный момент я ни о чем не думаю. Возможно, сборная будет моим следующим шагом, но я пока ничего не решил», — сказал Виллаш-Боаш «СЭ».

Виллаш-Боаш также тренировал «Шанхай СИПГ», «Тоттенхэм», «Челси и «Порту».

(Данил Алешин)

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