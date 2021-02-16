В УК «Динамо» рассказали о подготовке арены к дерби со «Спартаком»

В пресс-службе УК «Динамо» рассказали «СЭ» о подготовке к матчу Кубка России со «Спартаком».

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 20 февраля на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 19.30 по московскому времени).

— В данный момент совместно с ФК «Динамо-Москва» идет активная подготовка к матчу 20 февраля с футбольным клубом «Спартак» в рамках 1/8 Кубка России. Сейчас основные работы направлены на уход за травяным покровом. 11 февраля объединенная комиссия Российского Футбольного Союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям.

Старейшее дерби страны всегда привлекает повышенное внимание, поэтому все службы, обслуживающие комплекс, работают в усиленном режиме: проводятся тестирования акустического и визуального оборудования, идет проверка систем безопасности и инженерной инфраструктуры стадиона, осуществляется уборка территории и всех задействованных помещений.

Несмотря на смягчение коронавирусных ограничений, на матче особое внимание будет уделено безопасности зрителей и выполнению всех предписаний не Роспотребнадзора: разметка в фойе, на трибунах и в других общественных местах для соблюдения социальной дистанции; установка дезинфицирующих средств; увеличенный штат стюардов для контроля за ношением средств индивидуальной защиты зрителями; тепловизоры на входных группах и многое другое.

(Севастиан Терлецкий)