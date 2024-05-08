Палмер признан лучшим игроком сезона в «Челси»

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Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал лучшим игроком команды в этом сезоне, сообщает пресс-служба команды.

Лучшим его выбрали болельщики и футболисты лондонского клуба.

22-летний хавбек играет в «Челси» с лета 2023 года.

За клуб в этом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 25 мячей и отметился 13 результативными передачами.

«Челси» после 35 туров набрал 54 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.