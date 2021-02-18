Агент заявил, что переход Алвеша в «Крылья Советов» на грани срыва

Футбольный агент Юрий Горбенко, представляющий интересы португальского полузащитника Рикарду Алвеша, рассказал о ходе переговоров по трансферу игрока в «Крылья Советов».

«Сейчас переход Рикарду Алвеша в «Крылья Советов» на грани срыва. Не можем договориться по условиям личного контракта», — сказал агент «СЭ».

Рикарду Алвеш защищал цвета «Оренбурга» с 2018 года, 2 октября 2020 года стороны расторгли соглашение. В нынешнем сезоне 27-летний португалец провел 8 матчей и забил 1 гол в Олимп-ФНЛ.

(Данил Алешин)