Черчесов — о возвращении к работе: «Прошло всего два месяца отдыха. Потерпите!»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении к работе.
«Сейчас я в Москве, пару дней назад прилетел из Осетии, — сказал Черчесов «СЭ». — Есть какие-то житейские дела, которые не можешь сделать в определенное время — например, занят и находишься не в своей стране. Поэтому что-то накапливается. Вот пару дней назад внучке исполнился годик, отметили. Живу нормальной жизнью. Но час назад был звонок из одной страны, вчера из другой. Мы в футбольном мире — звонок и интерес не означает, что нужно куда-то впрягаться. Это же относится и к футболистам. Все нужно взвесить перед тем, как сделать следующий шаг».
Черчесов также ответил на вопрос, соскучился ли по работе главным тренером.
«Пять лет я работал в сборной России, потом два года в «Ференцвароше» — семь лет без отпуска. Прошло всего два месяца отдыха. Потерпите!» — добавил Черчесов.
Под руководством специалиста сборная России дошла до 1/4 финала на чемпионате мира-2018.
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
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2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
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3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
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4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
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5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
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6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
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7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
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8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
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9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
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10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
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11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
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Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1