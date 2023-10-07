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Черчесов — о возвращении к работе: «Прошло всего два месяца отдыха. Потерпите!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении к работе.

«Сейчас я в Москве, пару дней назад прилетел из Осетии, — сказал Черчесов «СЭ». — Есть какие-то житейские дела, которые не можешь сделать в определенное время — например, занят и находишься не в своей стране. Поэтому что-то накапливается. Вот пару дней назад внучке исполнился годик, отметили. Живу нормальной жизнью. Но час назад был звонок из одной страны, вчера из другой. Мы в футбольном мире — звонок и интерес не означает, что нужно куда-то впрягаться. Это же относится и к футболистам. Все нужно взвесить перед тем, как сделать следующий шаг».

Черчесов также ответил на вопрос, соскучился ли по работе главным тренером.

«Пять лет я работал в сборной России, потом два года в «Ференцвароше» — семь лет без отпуска. Прошло всего два месяца отдыха. Потерпите!» — добавил Черчесов.

Станислав Черчесов. «Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова

Под руководством специалиста сборная России дошла до 1/4 финала на чемпионате мира-2018.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Станислав Черчесов
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 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
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