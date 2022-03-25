«Я вам не гламурный клубный тусовщик». Сапогов ответил Кадиеву

Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов отреагировал на слова президента «Анжи» Османа Кадиева.

В сентябре 2020 года Сапогов вызвал на бой бывшего нападающего махачкалинского клуба Шамиля Асильдарова.

Кадиев заявил следующее: «Знаете, дурная голова ногам покоя не дает. Асильдаров же футболист, а не боец. Сапогов тоже раньше играл, поэтому тоже пусть занимается футболом. У нас говорят: «Коня не гоняют, пока ишак не выиграл». Ситуация смешная».

«Господин Кадиев, вы поаккуратнее со своими аварскими выражениями и пестрыми поговорками. Я вам не гламурный клубный тусовщик. Возраст я уважаю, но до определенного момента! Со мной палку перегибать не стоит. Да и с мужскими понятиями у вас видно туговато. Во времена Российской империи и не за такие поступки на дуэль вызывали! Я, кстати, не забыл, как вы мне предлагали услуги своей агентской компании в Химках! Один из ваших сотрудников до сих пор боится на звонок ответить, после того как я ему предложил встретиться. Если хотите заступиться и таким образом оправдать своего футболиста, так звоните мне! У него есть мой номер. А мое предложение к нему все еще в силе. Обсудим время и место. Ваши ребята всегда чувствуют себя уверенно, когда разговаривают вчетвером с одним человеком», — сказал Сапогов «СЭ».