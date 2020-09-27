«Готов встретиться в любом месте, в любое время!» Алексей Сапогов вызвал на бой Шамиля Асильдарова

Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов вызвал на бой форварда «Анжи» Шамиля Асильдарова.

— Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте, в любое время! Мой телефон у тебя есть. Звони, договоримся где и когда. Посмотрим на, что ты способен, когда человек стоит к тебе лицом, а не спиной! — заявил Сапогов. (Максим Алланазаров)

Напомним, в интервью «СЭ» Шамиль Лахиялов рассказывал о конфликте Асильдарова и Сапогова.