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«Готов встретиться в любом месте, в любое время!» Алексей Сапогов вызвал на бой Шамиля Асильдарова

21:05
Алексей Сапогов и Шамиль Асильдаров. Фото "СЭ" 2013 год. Алексей Сапогов. Фото Сергей Расулов-младший, ФК «Анжи»
Алексей Сапогов и Шамиль Асильдаров. Фото "СЭ"
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Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов вызвал на бой форварда «Анжи» Шамиля Асильдарова.

— Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте, в любое время! Мой телефон у тебя есть. Звони, договоримся где и когда. Посмотрим на, что ты способен, когда человек стоит к тебе лицом, а не спиной! — заявил Сапогов. (Максим Алланазаров)

Напомним, в интервью «СЭ» Шамиль Лахиялов рассказывал о конфликте Асильдарова и Сапогова.

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