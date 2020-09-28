В «Анжи» отреагировали на вызов Сапогова в адрес Асильдарова

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал «СЭ» вызов экс-нападающего «Волги» Алексея Сапогова на бой в адрес форварда махачкалинцев Шамиля Асильдарова, который в сентябре возобновил карьеру в 37 лет. В марте в интервью «СЭ» Шамиль Лахиялов рассказал о давнем конфликте игроков.

— Знаете, дурная голова ногам покоя не дает (улыбается), — сказал Кадиев. — Асильдаров же футболист, а не боец. Сапогов тоже раньше играл, поэтому тоже пусть занимается футболом. У нас говорят: «Коня не гоняют, пока ишак не выиграл». Ситуация смешная. (Евгений Белоусов)

«Готов встретиться в любом месте, в любое время!» Алексей Сапогов вызвал на бой Шамиля Асильдарова