ИФАБ уточнил правила игры. В момент 11-метрового удара разрешено не находиться на линии ворот

В пятницу, 25 марта, Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) на 136-м ежегодном заседании внес изменения в правила игры, которые вступят в силу с 1 июля этого года. В отличие от прошлых лет изменений очень мало. Три из них связаны с уточнением текста, одно касается замен игроков.

На двух других остановимся подробнее.

Сейчас при 11-метровом ударе требуется, чтобы вратарь хотя бы одной ногой касался линии ворот или находился на одном уровне с ней. Получается, что голкипер не может уйти вглубь ворот — за их линию. Что выглядит, мягко говоря, нелогично и странно. Поэтому с нового сезона вратарям разрешат это делать.

Сходить до удара обеими ногами с линии ворот вперед по-прежнему запрещено.

Кроме того, в правиле 12 уточнено, откуда должен выполняться свободный удар, когда игрок покидает поле без разрешения судьи и совершает нарушение за пределами поля.

Правило 14

Вариант-2021/22

When the ball is kicked, the defending goalkeeper must have at least part of one foot touching, or in line with, the goal line.

В момент удара по мячу хотя бы часть одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней.

Вариант-2022/23

When the ball is kicked, the defending goalkeeper must have at least part of one foot touching, or in line with, or behind, the goal line.

В момент удара по мячу хотя бы часть одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот или находиться на одном уровне с ней или за ней.

Правило 12

Вариант-2021/22

If the referee stops play for an offence committed by a player, inside or outside the field of play, against an outside agent, play is restarted with a dropped ball, unless a free kick is awarded for leaving the field of play without the referee's permission.

Если судья останавливает игру из-за нарушения, совершенного игроком на поле или за его пределами в отношении постороннего фактора, игра возобновляется «спорным» мячом, за исключением случая, когда судья назначает свободный удар за выход за пределы поля без разрешения.

Вариант-2022/23

If the referee stops play for an offence committed by a player, inside or outside the field of play, against an outside agent, play is restarted with a dropped ball unless a an indirect free kick is awarded for leaving the field of play without the referee's permission; the indirect free kick is taken from the point on the boundary line where the player left the field of play.

Если судья останавливает игру из-за нарушения, совершенного игроком на поле или за его пределами в отношении постороннего фактора, игра возобновляется «спорным» мячом, за исключением случая, когда судья назначает свободный удар за выход за пределы поля без разрешения. Свободный удар выполняется с той точки границы поля, где игрок покинул его.