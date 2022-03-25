Бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил против применения системы видеоповторов в футболе.

«Система видеоповторов решает одни проблемы, но создает другие, — приводит слова Платини RMC Sport. — Судейские ошибки — часть игры. Арбитр имеет право ошибаться, так же как нападающий имеет право не забить. В идеале ВАР должен работать на офсайдных линиях, там, где рефери не видит. Он не нужен для интерпретаций, оценки фола, игры рукой».

По его мнению, технология определения взятия ворот — хорошая вещь, так как судье сложно увидеть это, как в случае с офсайдом.

«Если бы мы хотели найти компромисс между плюсами и минусами, стоит ввести видеоповторы для офсайда, а не для интерпретаций», — подытожил он.