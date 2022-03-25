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Платини выступил против применения системы видеоповторов в футболе

Бывший президент УЕФА Платини выступил против применения системы видеоповторов в футболе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил против применения системы видеоповторов в футболе.

«Система видеоповторов решает одни проблемы, но создает другие, — приводит слова Платини RMC Sport. — Судейские ошибки — часть игры. Арбитр имеет право ошибаться, так же как нападающий имеет право не забить. В идеале ВАР должен работать на офсайдных линиях, там, где рефери не видит. Он не нужен для интерпретаций, оценки фола, игры рукой».

По его мнению, технология определения взятия ворот — хорошая вещь, так как судье сложно увидеть это, как в случае с офсайдом.

«Если бы мы хотели найти компромисс между плюсами и минусами, стоит ввести видеоповторы для офсайда, а не для интерпретаций», — подытожил он.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/mbappe-la-fff-le-psg-l-interview-integrale-de-platini-dans-rothen-s-enflamme_AV-202203240637.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Мишель Платини
УЕФА
1
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