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Алаев покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев больше не будет занимать должность председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

«Совместно с коллегами из администрации союза мы приняли совместное решение о том, что я не стану выдвигать свою кандидатуру на новый срок, так как в последний год у меня поменялся род деятельности: больше не занимаю пост генерального секретаря РФС, не вовлечен в развитие пляжного футбола и футзала. Продолжу работу в другом комитете УЕФА, который сопряжен с моей текущей деятельностью», — приводит слова Алаева ТАСС.

Алаев занимал этот пост с 2017 года. В 2022 году он стал президентом Российской премьер-лиги.

Источник: https://tass.ru/sport/18139763
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
УЕФА
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