Алаев покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу

Президент РПЛ Александр Алаев больше не будет занимать должность председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

«Совместно с коллегами из администрации союза мы приняли совместное решение о том, что я не стану выдвигать свою кандидатуру на новый срок, так как в последний год у меня поменялся род деятельности: больше не занимаю пост генерального секретаря РФС, не вовлечен в развитие пляжного футбола и футзала. Продолжу работу в другом комитете УЕФА, который сопряжен с моей текущей деятельностью», — приводит слова Алаева ТАСС.

Алаев занимал этот пост с 2017 года. В 2022 году он стал президентом Российской премьер-лиги.