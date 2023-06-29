Жорже Жезуш может стать самым высокооплачиваемым тренером сборной
Жорже Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной в мировом футболе, если возглавит Саудовскую Аравию, сообщает UOL.
По данным источника, в ближайшие дни 68-летний специалист подпишет контракт сроком до ЧМ-2026 и будет зарабатывать по 10 миллионов евро каждый год.
Самым высокооплачиваемым тренером сборной на данный момент является Ханс-Дитер Флик (Германия, 6,5 миллиона евро).
12 июня Жезуш после победы в Кубке Турции над «Истанбулом» (2:0) объявил об уходе из «Фенербахче». Португалец возглавлял клуб с лета 2022 года.
Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и стала победителем Кубка страны.
Источник: UOL
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Пари НН – Зенит
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