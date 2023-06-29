Жорже Жезуш может стать самым высокооплачиваемым тренером сборной

Жорже Жезуш станет самым высокооплачиваемым тренером сборной в мировом футболе, если возглавит Саудовскую Аравию, сообщает UOL.

По данным источника, в ближайшие дни 68-летний специалист подпишет контракт сроком до ЧМ-2026 и будет зарабатывать по 10 миллионов евро каждый год.

Самым высокооплачиваемым тренером сборной на данный момент является Ханс-Дитер Флик (Германия, 6,5 миллиона евро).

12 июня Жезуш после победы в Кубке Турции над «Истанбулом» (2:0) объявил об уходе из «Фенербахче». Португалец возглавлял клуб с лета 2022 года.

Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и стала победителем Кубка страны.