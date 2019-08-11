15-летний футболист ДФК "Зенит-84" погиб на железнодорожных путях

Трагически погиб 15-летний защитник команды U-15 ДФК "Зенит-84" Максим Давлатов. По словам очевидцев, юноша не услышал сигнал электрички из-за наушников на железнодорожных путях в Калининском районе Санкт-Петербурга.

– Дорогие друзья, вчера трагически ушел из жизни защитник ДФК "Зенит 84"-2004 Довлатов Максим, – говорится в сообщении клуба на официальнос сайте. – Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Макс, ты был нашим другом и партнером. Мы всегда будем помнить тебя.