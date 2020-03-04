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Златко Далич: «Хорватии досталась самая сложная группа, и это здорово»

05:06

Главный тренер сборной Хорватии? Златко Далич доволен жеребьевкой Лиги наций. Хорватам предстоит сыграть с Францией, Португалией и Швецией.

— Нам, возможно, досталась самая сложная группа, и это здорово, — цитирует пресс-служба УЕФА Далича. — Мы сыграем против действующих чемпионов Европы и мира. Ничего лучше и быть не может. Именно этого мы и хотели — сложных и зрелищных матчей. Думаю, пустых мест на стадионах не будет.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/draws/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка




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