Захарян: «Сборная России мастеровитее соперников по группе Лиги наций»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оценил общий уровень мастерства игроков сборной России.

«Сейчас футбол таков, что и от Фарерских островов можно ожидать забитого гола и неприятностей, — сказал Захарян ТАСС. — Каждый может и пас отдать, и забить, и тренеры квалифицированные. Нельзя прямо сказать, что мы точно выиграем. Но я думаю, что в мастерстве мы превосходим соперников».

Сборная России сыграет в группе 2 Лиги наций с командами Исландии, Израиля и Албании.

Россияне сыграют с албанцами 2 июня (в гостях) и 13 июня (дома), с израильтянами — 6 июня (в гостях) и 27 сентября (дома), с исландцами — 10 июня (дома) и 24 сентября (в гостях).