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Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций с 2024 года

18:01
Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций с 2024 года. Фото Getty Images
Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций с 2024 года. Фото Getty Images
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Десять футбольных сборных из Южной Америки с 2024 года будут участвовать в Лиге наций, сообщил глава УЕФА Збигнев Бонев.

Сборнные Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу будут отправлены в дивизион А. Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла добавятся в дивизион В. Все матчи, скорее всего, будут проводиться Европе, чтобы сократить перемещения между континентами.

Вчера, 16 декабря, прошла жеребьевка группового турнира Лиги наций. Россияне сыграют в одной группе с командами Исландии, Израиля и Албании.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне — сентябре 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.meczyki.pl/newsy/europa-i-ameryka-poludniowa-lacza-sily-nowa-liga-narodow-od-2024-roku-nasz-news/179129-n

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Виктория Кравченко все материалы автора
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