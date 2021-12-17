Сборные Бразилии и Аргентины станут участниками Лиги наций с 2024 года

Десять футбольных сборных из Южной Америки с 2024 года будут участвовать в Лиге наций, сообщил глава УЕФА Збигнев Бонев.

Сборнные Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу будут отправлены в дивизион А. Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла добавятся в дивизион В. Все матчи, скорее всего, будут проводиться Европе, чтобы сократить перемещения между континентами.

Вчера, 16 декабря, прошла жеребьевка группового турнира Лиги наций. Россияне сыграют в одной группе с командами Исландии, Израиля и Албании.