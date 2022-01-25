Ясен Петров продолжит тренировать сборную Болгарии, его контракт продлен на год
Болгарский футбольный союз активировал опцию продления контракта с главным тренером сборной страны Ясеном Петровым, сообщил президент футбольного союза Борислав Михайлов. Соглашение продлено на один год.
«Мы активировали пункт в его контракте, который предполагал продление на год, — цитирует Михайлова marica.bg. — Основная цель, которую ставит исполком БФС, — первое место в группе Лиги наций».
53-летний Ясен Петров тренирует сборную Болгарии с 14 января 2021 года. Под его руководствам Болгария не смогла выйти на чемпионат мира, заняв четвертое место в группе С.
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