Ясен Петров продолжит тренировать сборную Болгарии, его контракт продлен на год

Болгарский футбольный союз активировал опцию продления контракта с главным тренером сборной страны Ясеном Петровым, сообщил президент футбольного союза Борислав Михайлов. Соглашение продлено на один год.

«Мы активировали пункт в его контракте, который предполагал продление на год, — цитирует Михайлова marica.bg. — Основная цель, которую ставит исполком БФС, — первое место в группе Лиги наций».

53-летний Ясен Петров тренирует сборную Болгарии с 14 января 2021 года. Под его руководствам Болгария не смогла выйти на чемпионат мира, заняв четвертое место в группе С.